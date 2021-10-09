Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара

Удар нанесли шесть израильских истребителей F-16

Истребитель F-16 ВВС Израиля. Архивное фото Фото: Li Rui/Zuma/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Шесть сирийских военных ранены в результате удара 8 октября шести истребителей Израиля F-16 по аэродрому Т-4 в провинции Хомс (Сирия), сообщили российские военные.

Ущерб аэродрому незначительный, силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили 8 из 12 ракет, которые выпустили израильские самолеты, сказал в субботу на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

"8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому "Т-4" ("Тифор") в провинции Хомс", - сказал Кулить.

"В результате израильского удара получили ранения шесть сирийских военнослужащих. Имуществу ВС САР нанесен незначительный материальный ущерб", - сообщил он.

Кулить добавил, что дежурным силам сирийских ПВО из состоящего на вооружении вооруженных сил САР зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" российского производства удалось уничтожить восемь ракет.

"Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Этот комплекс стоит на вооружении российской армии. В частности, применяется для противовоздушной обороны авиабазы "Хмеймим" и других российских объектов в Сирии. Россия поставляет комплексы "Панцирь-С" на экспорт. Как сообщал в 2011 году "Интерфакс", Сирия купила у России 36 комплексов "Панцирь-С".