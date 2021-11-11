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Новый глава МИД Японии подтвердил нацеленность на мирный договор с Россией

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Новый министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси подтвердил в четверг, что правительство страны продолжит прилагать усилия, направленные на заключение мирного договора с Россией.

"Что касается мирного договора (с Россией - ИФ), то мы не должны оставлять эту проблему будущим поколениям. Мы будем продолжать вести диалог по этому вопросу, а также пытаться урегулировать территориальный спор на основе существующих договоренностей", - сказал он на своей первой пресс-конференции после назначения на пост главы внешнеполитического ведомства.

Он отметил важность развития отношений с РФ "в том направлении, которое будет выгодно каждой стороне во всех сферах, включая политическую, экономическую и культурную".

Министр, коснувшись отношений с Китаем, заявил, что для Японии также важно выстраивать конструктивные и стабильные связи с Китаем, добавив, что Япония хотела бы видеть ответственное отношение к этому вопросу со стороны Пекина.

Россия Япония Есимаса Хаяси

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