Власти США разрешили вести часть финансовых операций с "Талибаном"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США приняла решение сделать исключение из ограничительных мер, действующих против террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ), и позволить вести с талибами финансовые операции, благодаря которым население Афганистана получит гуманитарную помощь, говорится в заявлении Минфина США.

Также это решение Вашингтона касается "сети Хаккани" (запрещена в РФ), которая считается одной из самых боеспособных в составе "Талибана", и всех структур, которых "Талибан" и "сеть Хаккани" контролируют более чем наполовину.

Согласно документу, финансовые операции с этими структурами могут отныне проводить администрация США, неправительственные организации, ООН, Международный комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Исламский банк развития, другие финансовые институты.

В то же время в документе подчеркивается, что все прочие транзакции с "Талибаном" и "сетью Хаккани" остаются под запретом.

В другом документе Минфина США уточняется, что в контексте транзакций с "Талибаном" и "сетью Хаккани" отныне разрешены операции с экспортом и реэскпортом в Афганистан сельскохозяйственной продукции, медикаментов, компонентов медицинского оборудования. Разрешение касается и лиц в третьих странах, кто приобретает подобные товары специально для последующей перепродажи в Афганистан.