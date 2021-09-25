ВСУ сообщили о вторжении самолетов-разведчиков РФ в зону учений в Черном море

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Командование ВС Украины заявило, что российские самолеты-разведчики нарушили порядок использования воздушного пространства, залетев в зону военных учений в Черном море.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", — говорится в сообщении.

В командовании утверждают, что самолеты РФ пересекали боевые курсы мишеней, по которым украинские военные стреляли зенитными управляемыми ракетами.