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Социал-демократы в ФРГ продолжили удерживать лидерство перед выборами

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Социал-демократическая партия Германия с 25% поддержки избирателей продолжает удерживать лидерство за три дня до выборов, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой "Выборы" для программы телеканала ZDF Politbarometer.

Партийный союз Ангелы Меркель ХДС/ХСС может рассчитывать на 23% голосов, "Зеленые" - на 16,5%.

Свободная демократическая партия Германии может получить 11% голосов, правая "Альтернатива для Германии" - 10%, "Левые" - 6%.

По данным опроса исследовательского института ForsaВ, начале сентября поддержка партийного союза ХДС/ХСС составляла 19%.

Представители шести крупнейших парламентских партий ФРГ в четверг вечером провели заключительные предвыборные дебаты в прямом эфире телеканала ARD.

В дебатах участвовали три главных кандидата в канцлеры - представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, лидер кампании Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, главный кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок. Также в студии присутствовал лидер баварской партии ХСС, партнера ХДС Маркус Зедер, руководитель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, кандидат от правой "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель и представительница "Левых" Жанин Висслер.

Тема коронавируса и демонстраций протеста против ограничительных мер стала одной из первых в обсуждении, затем последовал вопрос социального жилья и тема налогов - Вайдель, например, заявила, что Германия должна снизить расходы госбюджета. Лашет считает, что в Германии необходимо построить полтора миллиона квартир, предназначенных для малообеспеченных граждан. Бербок полагает, что нужно затормозить рост арендной платы и сделать так, чтобы он превышал предусмотренную законом сумму максимум на 2,5%.

В ходе раунда блиц-вопросов Лашет заявил, что "Северный поток 2" нужно запускать с гарантией сохранения газового транзита через Украину. Линднер считает, что принимать Украину в НАТО не нужно, а Бербок согласилась с возможной необходимостью применять пилотируемые дроны в ходе зарубежных миссий ФРГ.

Относительно возможных правящих коалиций были высказаны разные мнения. Линднер высказался за коалицию ХДС/ХСС, Свободной демократической партии Германии и "Зеленых", а Лашет сказал, что готов сотрудничать со всеми за исключением левых и правых.

Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября.

Германия

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