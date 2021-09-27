Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Представитель госдепа США Нед Прайс заболел COVID-19

Он рассчитывает, что вакцина убережет его от тяжелой формы болезни

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель госдепа США Нед Прайс в понедельник сообщил, что у него выявили коронавирус и он пробудет на карантине 10 дней.

"После того, как впервые утром у меня появились симптомы, у меня вскоре взяли тест на коронавирус, который дал положительный результат", - написал Прайс в твиттере.

Он добавил, что "теперь будет находиться на карантине в течение ближайших 10 дней".

По его словам, ему "не здоровится", но он "благодарен защите от тяжелой формы болезни благодаря безопасным и эффективным вакцинам".

В понедельник был запланирован ежедневный брифинг Прайса, однако он не состоялся. Американские СМИ отмечают, что на прошлой неделе официальный представитель госдепа сопровождал госсекретаря США Энтони Блинкена на многочисленных встречах с иностранными дипломатами на ГА ООН в Нью-Йорке.

США Нед Прайс COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Новости

Российские военные в Сирии сбили беспилотник над авиабазой Хмеймим

YouTube запретил размещать ролики, оспаривающие итоги выборов

"Дочка" Schlumberger выплатит штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ

Pfizer начал обширное тестирование препарата, защищающего от заражения COVID-19

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против коронавируса

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против коронавируса

Бангкок и еще 9 провинций Таиланда откроют для привитых туристов после 1 ноября

Бангкок и еще 9 провинций Таиланда откроют для привитых туристов после 1 ноября

На Генассамблее ООН не выступят ни постпред Афганистана, ни талибы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

НАТО усилило патрулирование в Косово на фоне обострения там напряженности

НАТО усилило патрулирование в Косово на фоне обострения там напряженности

Киев счел инсинуациями слова Лукашенко о базах США на Украине

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');