Представитель госдепа США Нед Прайс заболел COVID-19

Он рассчитывает, что вакцина убережет его от тяжелой формы болезни

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель госдепа США Нед Прайс в понедельник сообщил, что у него выявили коронавирус и он пробудет на карантине 10 дней.

"После того, как впервые утром у меня появились симптомы, у меня вскоре взяли тест на коронавирус, который дал положительный результат", - написал Прайс в твиттере.

Он добавил, что "теперь будет находиться на карантине в течение ближайших 10 дней".

По его словам, ему "не здоровится", но он "благодарен защите от тяжелой формы болезни благодаря безопасным и эффективным вакцинам".

В понедельник был запланирован ежедневный брифинг Прайса, однако он не состоялся. Американские СМИ отмечают, что на прошлой неделе официальный представитель госдепа сопровождал госсекретаря США Энтони Блинкена на многочисленных встречах с иностранными дипломатами на ГА ООН в Нью-Йорке.