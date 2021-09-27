Ермак заявил, что Украина хочет провести саммит "Нормандской четверки" до окончания каденции Меркель

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран "Нормандской четверки" по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе состоялся до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского.

"Продолжаются консультации в Нормандском формате, как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами... Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала", - заявил Ермак в эфире телеканала "ICTV" в понедельник.

По словам Ермака, президент Зеленский также призвал российского президента Владимира Путина к прямым переговорам.