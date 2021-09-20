Политсоветники "Нормандской четверки" не смогли сформулировать итоговый документ к саммиту

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Проведение саммита государств "Нормандской четверки" пока остается под вопросом.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам политсоветников, на видеоконференции участники не смогли сформулировать итоговый документ в преддверии проведения саммита.

"Сначала все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта. Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые Минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию", - сказал источник.

По его словам, "двухчасовые переговоры еще раз продемонстрировали, что в "нормандском формате" по-прежнему доминирует официально продвигаемая Берлином и Парижем "конструктивная неопределенность".

"Основным камнем преткновения, по сути, стало понимание целевого результата возможных переговоров. Для европейских партнеров и Украины таким целевым результатом является само проведение саммита "нормандского формата", что бы там не обсуждалось и к каким бы договоренностям там не пришли", - сказал он.

Между тем, представители Германии и Франции предложили составить просто перечень вопросов лидерам без каких-либо предлагаемых решений, на которые должны ответить главы государств и правительств.

"Очевидно, что такой саммит не будет иметь никакой добавленной стоимости к результатам 7-летней работы "нормандского формата" и в обозримом будущем весьма проблематичен", - сказал он.

Кроме того, на встрече было предложено пересмотреть стороны конфликта и их обязательства. Однако прийти к единому мнению не удалось.

"В ответ на настойчивые предложения (представителя России в переговорах политсоветников) Дмитрия Козака однозначно изложить позицию Франции и Германии о сторонах конфликта, их представители, а также глава офиса украинского президента Андрей Ермак высказали устную позицию, что конфликт является международным и происходит между Россией и Украиной, оговорившись, что эта информация не должна покидать узкий круг переговорщиков и не подлежит фиксации в проектах документов. В таком случае договоренности бессмысленны, если неизвестно, кто должен их выполнять", - сказал он.

При этом России, по его словам, было предложено самостоятельно взять на себя роль агрессора.

"В конечном итоге политические советники Германии и Франции предложили, чтобы российская сторона сама вписала себя в проект итогового документа в качестве агрессора и сама же написала себе обязательства по урегулированию конфликта. В конце концов, Козак обратился к украинскому представителю Андрею Ермаку с предложением попытаться сформулировать обязательства России по урегулированию конфликта с учетом неоднократных публичных заявлений официальных лиц Украины по этому вопросу. Совершенно неожиданно господин Ермак предпочел "засунуть голову в песок", сказав, что это должны сделать представители Германии и Франции", - добавил источник.

В переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе участвуют Украина, Франция, Германия и Россия.