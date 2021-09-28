Экстренное заседание совета нацбезопасности прошло в Южной Корее после запуска КНДР ракеты

Президент РК распорядился провести "всесторонний анализ "ракетного запуска. Премьер Японии приказал усилить наблюдение

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея созвала экстренное заседание совета национальной безопасности (NSC) во вторник в ответ на запуск Северной Кореей "ракеты малой дальности", сообщила администрация президента Республики Корея.

Члены совета национальной безопасности были проинформированы председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Вон Ин Чоулем в связи с "ситуацией с запуском ракеты малой дальности Северной Кореей", было проведено соответствующие обсуждение. Отмечается, что члены совета национальной безопасности выразили "сожаление" по поводу запуска, который произошел в то время, когда стабилизация ситуации с безопасностью на Корейском полуострове очень важна.

Позднее советник по нацбезопасности Су Хун доложил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину о результатах сессии совета национальной безопасности. Мун Чжэ Ин распорядился провести "всесторонний анализ" ракетного запуска Северной Кореи и заявлений сестры северокорейского лидера Ким Е Чжон о межкорейских отношениях, чтобы наметить пути решения ситуации в области безопасности, заявила пресс-секретарь президентской администрации Пак Кен Ми.

Между тем премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что поручил правительственным чиновникам обеспечить безопасность морского и воздушного движения и подготовиться к непредвиденным обстоятельствам после запуска ракеты КНДР.

"Мы активизируем усилия по наблюдению и анализируем ситуацию", - цитируют его местные СМИ.

Ранее военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела испытательный пуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря. При этом не уточняется, была ли ракета баллистической. Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что предположительно КНДР запустила баллистическую ракету.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян может объявить об официальном окончании Корейской войны и обсуждать проведение межкорейского саммита, если Южная Корея будет обращаться с КНДР "со справедливостью" и взаимным уважением.