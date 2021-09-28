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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число заразившихся COVID в мире превысило 232,3 млн человек

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составляет 232 316 272, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 умерли 4 756 221 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 116 432 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 690 426.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 678 786. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 447 194 человека.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 366 395 заболевших. Скончались 594 653 человека.

За время пандемии в мире было распределено 6 122 919 419 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 611,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 127 человек, в Индии - 320, Бразилии - 2 тыс. 773.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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