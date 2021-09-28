На губернатора Петербурга подали в суд из-за ковид-ограничений

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административный иск к правительству региона и губернатору Александру Беглову, сообщает объединенная пресс-служба судов города. К рассмотрению иск еще не принят.

Истцы - ООО "Кидс Ап" и физлица - Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина и Виктория Семенова.

Они просят суд признать недействующим со дня издания постановление правительства Петербурга №121, которое вводит антикоронавирусные ограничения и запреты, а именно: в части пунктов 2-5.32, 2-37, 2-53, 2-54, 2-55, 18-21. Речь в этих пунктах, в частности, идет об ограничениях при работе уличных аттракционов, торговых центров, общепита, бассейнов, фитнес-центров, оказания туристических услуг, включая требования о вакцинации 80% сотрудников.