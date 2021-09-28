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На губернатора Петербурга подали в суд из-за ковид-ограничений

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административный иск к правительству региона и губернатору Александру Беглову, сообщает объединенная пресс-служба судов города. К рассмотрению иск еще не принят.

Истцы - ООО "Кидс Ап" и физлица - Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина и Виктория Семенова.

Они просят суд признать недействующим со дня издания постановление правительства Петербурга №121, которое вводит антикоронавирусные ограничения и запреты, а именно: в части пунктов 2-5.32, 2-37, 2-53, 2-54, 2-55, 18-21. Речь в этих пунктах, в частности, идет об ограничениях при работе уличных аттракционов, торговых центров, общепита, бассейнов, фитнес-центров, оказания туристических услуг, включая требования о вакцинации 80% сотрудников.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Противники вакцинации вышли на митинги в Нью-Йорке27 сентября. ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19. Планируется, что исследования будут проходить в Китае и других странах. 23 сентября. Планы Таиланда по открытию для иностранных туристов отложены из-за того, что пять провинций отстают от вакцинации против COVID-19.20 сентября. В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-19.17 сентября. В Индонезии открылись кинотеатры.16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
Противники вакцинации вышли на митинги в Нью-Йорке
Хроника 09 января 2020 года – 28 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Александр Беглов Коронавирус Кидс Ап Петербургский городской суд

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