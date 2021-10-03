В Тбилиси может быть назначен второй тур выборов мэра

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным ЦИК Грузии, на состоявшихся накануне выборах мэра Тбилиси будет проведен второй тур, так как ни один из 16 кандидатов пока не набрал более 50% голосов избирателей.

Как сообщил журналистам председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, в настоящее время пересчитаны результаты голосования в 320 из 769 избирательных участков в Тбилиси.

Согласно обработанным данным, кандидат в мэры от правящей партии Каха Каладзе набрал 45,5% голосов, кандидат от "Единого национального движения" Никанор Мелия 34,13%, кандидат от партии "Для Грузии" Георгий Гахария 8,97%.