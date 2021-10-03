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ЦИК Грузии начал подготовку ко второму туру выборов мэров городов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили поблагодарил коллег, наблюдателей и представителей СМИ за проделанную работу на прошедших выборах и выразил готовность к проведению второго тура выборов мэров городов.

Как он отметил в воскресенье на брифинге, "избирательная администрация продолжает работу для проведения второго тура выборов на таком же высоком уровне".

В ЦИК Грузии подсчитаны итоги голосования 2 октября на местных выборах.

По пропорциональным спискам победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая почти 46,68% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" с 30,7% голосов.

Вторые туры выборов мэров пройдут 30 октября в пяти самоуправляемых городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, на которых избираются более двух тысяч членов муниципальных представительных органов и десятки мэров городов. По данным ЦИК страны, в выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей.

Грузия

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