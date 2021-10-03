Президент Абхазии прервал визит в Москву из-за стрельбы в Сухуми с участием депутатов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье возвращается из Москвы в республику из-за сложившейся ситуации после стрельбы в Сухуми с участием депутата парламента Гарри Кокая и сотрудников полиции.

На сайте МВД Абхазии говорится, что 30 сентября Кокая, находясь на территории, прилегающей к ресторану "Rina" на набережной Махаджиров, в присутствии прохожих произвел пять выстрелов в воздух из короткоствольного огнестрельного боевого оружия .

При виде сотрудников милиции парламентарий начал вести себя агрессивно, отдать оружие отказался и скрылся.

Кроме того, на сайте также опубликована информация о стрельбе у здания МВД республики. Так, 1 октября в Сухуми депутат народного собрания Алмасхан Ардзинба на служебной автомашине подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД по улице Академика Марра и из незаконно хранимого при себе автомата "Калашникова" произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

2 октября Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву для ряда встреч в администрации президента и в правительстве РФ.