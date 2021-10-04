Абхазская оппозиция потребовала отставки главы МВД после стрельбы в Сухуми

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Представители абхазской оппозиции требуют немедленной отставки министра внутренних дел республики Дмитрия Дбара после стрельбы в Сухуми с участием депутата парламента Гарри Кокая, сотрудников полиции и группы ветеранов грузино-абхазской войны.

Оппозиция провела в понедельник на площади перед зданием парламента республики в Сухуми акцию протеста, на которой выдвинула соответствующие требования.

В свою очередь президент Абхазии Аслан Бжания призвал участников акции протеста не нагнетать напряженность и дождаться результатов расследования инцидента. "Это крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать", - заявил он в администрации главы республики во время встречи с группой ветеранов грузино-абхазской войны.

После заявления президента участники акции протеста начали расходиться.

Ранее в парламенте завершилось заседание депутатов, рассматривавших меры по преодолению напряженности, возникшей после инцидента. Генпрокурор республики Адгур Агрба сообщил, что на проверку всех обстоятельств произошедшего потребуется около 15 дней.

Инцидент со стрельбой в Сухуми произошел 30 сентября около ресторана Rina, когда в республике отмечали День победы и независимости. По данным МВД, Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета. Глава МВД сообщил в интервью журналистам, что безуспешно просил пьяного депутата отдать оружие, после чего забрать оружие попытались милиционеры. В результате конфликта с сотрудниками милиции Кокая и несколько ветеранов грузино-абхазской войны получили травмы.

Следственное управление генпрокуратуры Абхазии проводит процессуальную проверку.

Накануне, 3 октября, стало известно, что глава абхазского МВД Дбар отстранен от должности на время расследования инцидента в Сухуми.