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Глава МВД Абхазии вернулся к исполнению служебных обязанностей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Отстраненный месяц назад от должности из-за конфликта с ветеранами грузино-абхазской войны министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар вернулся к исполнению служебных обязанностей, соответствующий указ подписал президент республики Аслан Бжания, сообщает во вторник пресс-служба президента.

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"Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Я принял решение о наложении на вас дисциплинарного взыскания, предупреждение о неполном служебном соответствии, но при этом вы продолжаете исполнение обязанностей министра внутренних дел с сегодняшнего дня", - сказал глава республики на встрече с главой МВД Абхазии.

Комментируя свое решение в интервью Абхазскому телевидению, Бжания сказал, что прокуратура, проводившая процессуальную проверку, не нашла состава преступления в действиях главы МВД во время инцидента со стрельбой на набережной Сухума 30 сентября.

"Я руководствуюсь в данном случае результатами проверки, проведенной генеральной прокуратурой", - сказал Бжания.

Он также добавил, что за время работы Дбар, в МВД наметились положительные тенденции в борьбе с преступностью.

После инцидента со стрельбой, произошедшего 30 сентября в Сухуме, в отношении заместителей министра МВД республики Раща Цвижбы и Дадына Чачхалии прокуратура возбудила уголовные дела по статье превышение полномочий.

Президент республики отстранил главу МВД Дмитрия Дбара от должности на время проведения следствия.

МВД Абхазии

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