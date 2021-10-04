Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В ЕС разрешили третью дозу Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в понедельник дало разрешение на выдачу дополнительной дозы вакцин разработки компаний BioNTech/Pfizer или Moderna против COVID-19 лицам, у которых ослаблен иммунитет.

Согласно заявлению агентства, EMA "пришло к выводу, что дополнительную дозу вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer) и Spikevax (Moderna) можно давать людям с серьезно ослабленной иммунной системой как минимум через 28 дней после второй дозы вакцины".

Как отметили в EMA, эта рекомендация основывается на данных о том, что дополнительные дозы этих препаратов увеличивают способность вырабатывать антитела от коронавируса, вызывающего COVID-19, в организмах тех людей, кто перенес операцию по трансплантации органов и имел ослабленный иммунитет.

В то же время в EMA уточнили: нет прямых доказательств того, что за счет способности организма у данных пациентов вырабатывать антитела, эти люди защитились от COVID-19, однако, как ожидается, дополнительная доза вакцин увеличит уровень защиты хотя бы у некоторых пациентов.

В агентство подчеркнули, что необходимо различать случаи выдачи дополнительной дозы вакцин людям с ослабленным иммунитетом и случаи предоставления так называемой бустерной - третьей дозы вакцины - для лиц с нормальным состоянием иммунитета.

В EMA напомнили, что получили данные по Comirnaty, показывающие рост уровня антител после бустерной дозы, выданной примерно шесть месяцев спустя после второй дозы людям в возрасте от 18 до 55 лет. В результате в EMA пришли к выводу, что можно рассматривать как вариант инъекцию бустерной дозы для лиц от 18 лет и старше не менее чем через шесть месяцев после второй дозы.

Кроме того, EMA изучает информацию по бустерной дозе Spikevax.

При этом в агентстве подчеркнули, что случаи сердечных патологий и других побочных эффектов от бустерных доз вакцин неизвестны, но этот вопрос тщательно отслеживается. В EMA добавили, что страны Европы на национальном уровне могут сами принимать решения касательно дополнительных доз вакцин.

Ранее ряд стран ЕC уже начал применять третью дозу вакцин от COVID-19.

BioNTech/Pfizer Moderna

Новости

Исполнитель роли капитана Кирка из "Стартрека" отправится в суборбитальный полет

Исполнитель роли капитана Кирка из "Стартрека" отправится в суборбитальный полет

Сбой произошел в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Журналист "КП в Беларуси" допрошен в качестве подозреваемого

Журналист "КП в Беларуси" допрошен в качестве подозреваемого

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

В парламенте Японии избрали Фумио Кисиду премьер-министром

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 октября

Власти Калифорнии назвали экологической катастрофой разлив нефти у побережья штата

Власти Калифорнии назвали экологической катастрофой разлив нефти у побережья штата

Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии ушло в отставку
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });