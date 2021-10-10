Запуск японской ракеты Epsilon-5 со спутниками перенесли на конец октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Запуск легкой японской ракеты-носителя Epsilon, который уже дважды отменялся, планируется осуществить в конце октября, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Он будет проведен после предстоящего 25 октября запуска с космодрома Танэгасима ракеты-носителя среднего класса H-2A. Дата пока не определена.

Ракета Epsilon-5 должна была вывести на орбиту девять малых спутников. В частности, на ней установлен аппарат RAISE 2, созданный компанией Mitsubishi Electric Corp., который предназначен для тестирования несколько различных космических технологий, в том числе измерения положения, высоты и скорости орбитальных аппаратов, и микроспутник DRUMS, предназначенный для тестирования технологии сбора космического мусора на орбите.

Первоначально запуск Epsilon-5 предполагалось запустить 1 октября. Однако из-за возникших технических проблем в радиолокационном оборудовании в центре управления полетами, которое должно отслеживать телеметрию траектории полета, запуск был отменен за 19 секунд до старта. Вторая попытка 7 октября была отменена из-за сильного высотного ветра. В настоящее время непогода в районе космодрома Утиноура на японском острове Кюсю, откуда должна стартовать ракета, сохраняется.

В этой связи JAXA решило приостановить попытки запуска Epsilon-5 и сосредоточится на подготовке к полету более тяжелой ракеты H-2A.

Эта ракета находится на стартовом комплексе космического центра Танэгасима (примерно в 96,5 км от Утиноура).

Она должна вывести на орбиту навигационный спутника QZS-1R, который заменит экспериментальный QZS-1 (Quasi-Zenith Satellite System), используемый с 2010 года. QZS-1 является первым спутником, предназначенным для обеспечения высокой точности спутникового позиционирования в Японии. Японские космические аппараты Квази-зенитной спутниковой системы, разработаны для использования в целях дополнения система глобального позиционирования GPS.