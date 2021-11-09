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Япония вывела на орбиту Земли девять спутников с помощью ракеты Epsilon

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Японская ракета-носитель Epsilon-5 во вторник успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту Земли девять спутников, трансляцию запуска вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Ракета-носитель стартовала в 9:15 по Японскому стандартному времени (3:15 по Москве) с космодрома Танэгасима.

"Запуск ракеты прошел штатно (...) Подтверждаем, что все девять аппаратов были успешно выведены", - сообщило JAXA.

Среди спутников, выведенных ракетой на орбиту высотой 560 километров - аппарат массой 110 кг и сроком работы около года RAISE 2, созданный компанией Mitsubishi Electric Corp., который предназначен для тестирования несколько различных космических технологий, в том числе измерения положения, высоты и скорости орбитальных аппаратов, и микроспутник DRUMS, предназначенный для тестирования технологии сбора космического мусора на орбите.

В числе девяти спутников, восемь из которых разработаны японскими компаниями и университетами, также вьетнамский аппарат NanoDragon, разработанный в Национальном космическом центре при Вьетнамской академии науки и технологий. Его масса составляет всего 3,8 кг. Он предназначен для приема и передачи сигналов международной системы автоматической идентификации (AIS) для отслеживания передвижения морских судов.

Первоначально Epsilon-5 предполагалось запустить 1 октября. Однако из-за возникших технических проблем в радиолокационном оборудовании в центре управления полетами, которое должно отслеживать телеметрию траектории полета, запуск был отменен за 19 секунд до старта. Вторая попытка 7 октября была отменена из-за сильного высотного ветра.

Это уже пятый запуск ракеты Epsilon. Первый был проведен 14 сентября 2013 года, последний - 18 января 2019 года.

Epsilon - японская трехступенчатая твердотопливная ракета легкого класса, которая предназначена для запуска на орбиту легких космических аппаратов. Высота ракеты составляет 24 метра. Она может доставлять на орбиту полезный груз весом 1,2 тонны.

Epsilon-5 Япония

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