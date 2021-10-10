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В Мали освободили похищенную боевиками колумбийскую монахиню

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Колумбийская монахиня, похищенная исламистами в Мали четыре года назад, освобождена, пишет BBC News.

Глория Сесилия Нарваес была взята в заложники в 2017 году, когда работала миссионером в Кутиале, примерно в 400 километрах к востоку от столицы Мали Бамако.

Власти Мали опубликовали в твиттере в субботу фотографии встречи францисканской монахини с временным президентом Асими Гойтой, одетым в желтую мантию.

Неясно, был ли выплачен выкуп за ее освобождение.

В заявлении, опубликованном канцелярией президента, говорится, что ее освобождение произошло после более чем четырех с половиной лет "совместных усилий нескольких разведывательных служб".

Архиепископ Бамако Жан Зербо также подтвердил ее освобождение и сообщил журналистам, что она "чувствует себя хорошо".

"Мы много молились о ее освобождении. Я благодарю малийские власти и других добрых людей, которые сделали возможным это освобождение", - сказал он.

Архиепископ Зербо сообщил агентству AFP, что госпожа Нарваес сейчас отправится в Рим.

На протяжении многих лет поступали нерегулярные сообщения о безопасности Нарваес. Ранее в этом году двое европейцев, которым удалось сбежать из плена, сообщили, что с ней все в порядке. В марте ее брат получил от нее письмо, в котором подтверждалось, что она все еще жива.

Мали пытается сдержать растущее исламистское повстанческое движение, которое впервые возникло на севере страны в 2012 году. Похищения людей, в частности, стали распространенной практикой в бывшей французской колонии из-за усугубления кризиса в области безопасности..

Мали

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