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В Мали при нападении на миссию ООН были ранены 12 немецких миротворцев

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о ранении 12 немецких миротворцев и одного солдата другой страны при нападении на миссию ООН в Мали. Об этом пишет Associated Press. Ранее сообщалось о 15 раненых военнослужащих.

По словам Крамп-Карренбауэр, трое солдат получили серьезные ранения. Состояние двоих из них оценивается как стабильное, а третий до сих пор находится на операции, уточнила министр. Все пострадавшие были доставлены в Гао на вертолете, после чего их распределили в немецкое, французское и китайское медицинские учреждения, отметила Крамп-Карренбауэр.

Она указала, что ночью из Гао вылетит самолет, который доставит раненых в Германию 26 июня.

В Мали 18 августа 2020 года произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Вслед за этим Кейта выступил с заявлением об отставке.

В мае этого года военные арестовали временного президента Мали Ба Ндау и главу правительства Моктара Уана. До этого переходное правительство ушло в отставку и Ндау поручил главе кабмина сформировать новое правительство.

Позже Конституционный суд Мали назначил полковника Ассими Гойту временным президентом страны. Он возглавлял переворот, в результате которого Кейта покинул свой пост.

Мали борется с исламскими повстанцами с 2012 года, когда экстремисты взяли под свой контроль крупные города на севере страны. Только военная интервенция 2013 года во главе с бывшей колониальной державой Францией вытеснила мятежников из этих городов. Франция и ООН продолжают борьбу с экстремистскими повстанцами, которые регулярно совершают нападения.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Германия Мали

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