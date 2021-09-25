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Хроника последних дней СССР

Глава МИД Мали заявил о продолжении сотрудничества с РФ в сфере безопасности

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мали заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией в сфере безопасности, заявил журналистам глава малийского МИД Абдулай Диоп.

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В пятницу прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

"Я встретился с моим другом, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мали и Россия - друзья. У нас долгосрочное историческое партнерство, которое мы хотим укреплять. У нас есть сотрудничество везде: в сфере экономического развития, в сфере образования, культуры, обменов между людьми, обороны, а также в вопросах безопасности", - сказал Диоп.

"Россия - член СБ ООН. Так что мы хотим, чтобы Россия продолжала оказывать поддержку Мали. Это ключевой момент - мы прибыли, чтобы вновь подчеркнуть желание Мали сотрудничать с Россией и продолжать партнерство в интересах Мали в сфере безопасности", - добавил он.

Ранее в сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.

Мали МИД Мали Россия

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