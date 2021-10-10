Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге "Спаси Америку" в выставочном комплексе штата Айова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию в том, что оставленная в Афганистане военная техника будет использована Россией и Китаем для создания ими своих аналогов.

"Россия и Китай уже получили доступ к нашим прекрасным вертолетам", - сказал он, выступая на митинге в штате Айова.

По его словам, российские и китайские специалисты разбирают оставленную технику, чтобы произвести более дешевые аналоги. Часть образцов брошенного оружия уже появилась на черном рынке.

Трамп также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в некомпетентности в области налоговой политики, которая может побудить американский бизнес расширять свое присутствие в Китае, а не на родине, в неконтролируемом притоке мигрантов и росте преступности в стране.