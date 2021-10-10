Власти Тайбэя заявили, что Тайвань будет стремиться к ослаблению напряженности с Пекином

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Тайвань заинтересован в снижении уровня напряженности в отношениях по обе стороны Тайванского пролива, но не пойдет по тому пути, которые для острова наметили в Пекине, заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

"Мы надеемся на ослабление напряженности в отношениях через пролив, не будем действовать опрометчиво, но не должно быть абсолютно никаких иллюзий, что тайваньский народ поддастся давлению", - сказала она, выступая в Тайбэе.

Чиновник подчеркнула: "Мы будем продолжать укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать нашу решимость защищать себя, чтобы гарантировать, что никто не сможет заставить Тайвань пойти по пути, который Пекин проложил для нас".

По ее словам, этот путь "не предлагает ни свободного и демократического образа жизни для Тайваня, ни суверенитета для нашего 23-миллионного народа".

Ранее глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн заявил, что в настоящее время ситуация в районе Тайваньского пролива является самой напряженной за последние 40 лет. По его словам, Пекин уже располагает возможностями для решения тайванского вопроса с помощью военной силы и будет полностью готов к этому к 2025 году.

Как сообщали тайваньские СМИ со ссылками на власти, в зоне ПВО Тайваня в понедельник текущей недели были отмечены пролеты 56 самолетов ВВС КНР. Всего, отмечается в сообщениях, за этот и предшествовавшие три дня зафиксированы пролеты через зону 148 военных самолетов материкового Китая.

Китайские СМИ во вторник подтвердили информацию о полетах 56 самолетов в районе Тайваньского пролива, отметив, что это стало предупредительной мерой в связи с проведением в этом районе военно-морских учений шести стран с участием двух американских и одной британской авианосных группировок.