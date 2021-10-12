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Лавров заявил, что Россия считает Тайвань частью КНР и будет исходить из этого

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия будет строить свою политику в отношении ситуации вокруг Тайваня, исходя из принадлежности этого острова Китаю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, видит ли Россия угрозу безопасности региона в нынешней ситуации вокруг Тайваня.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

В минувшие выходные председатель КНР Си Цзиньпин заявил о надеждах Пекина на мирное воссоединение материкового Китая с Тайванем и предупредил, что тех, кто противится этому, "народ с презрением отвергнет".

В ответ Цай Инвэнь заявила, что Тайбэю и Пекину необязательно находится в подчиненных отношениях друг с другом, и что Тайвань будет бороться за свой суверенитет.

Ранее глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн заявил, что ситуация в районе Тайваньского пролива является самой напряженной за последние 40 лет. По его словам, Пекин уже располагает возможностями для решения тайванского вопроса с помощью военной силы и будет полностью готов к этому к 2025 году.

Сергей Лавров МИД РФ Китай Тайвань

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