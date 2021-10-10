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Груз технической помощи от США доставили на Украину

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В киевский аэропорт "Борисполь" в воскресенье прибыл груз международной технической помощи от США, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Доставка осуществлена в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Они касаются предоставления дополнительной помощи Вооруженным силам Украины от правительства США.

Как информирует Минобороны, "кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн".

В ведомстве сообщили, что грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня в аэропорт "Борисполь".

Уточняется, что в целом, начиная с 2014 года, Украина уже получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более $2 млрд.

Зеленский посетил Штаты с официальным визитом с 31 августа по 1 сентября. 1 сентября у него состоялась встреча с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Украина США

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