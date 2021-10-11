Генсек ООН призвал решить проблемы Афганистана с ликвидностью

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество наполнить ликвидностью Афганистан, чтобы избежать экономического коллапса страны, сообщает агентство EFE.

Он подчеркнул, что гуманитарная помощь необходима, но ее недостаточно, чтобы решить экономические проблемы этой страны.

Гутерриш отметил, что Афганистан переживает переломный момент и что "мир заплатит большую цену", если сейчас не поможет Афганистану.

Генсек ООН также заявил, что движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка) должно выполнять свои обещания в области соблюдения прав женщин и девочек в Афганистане. "Я особенно обеспокоен тем, что сделанные талибами обещания в отношении афганских женщин и девочек не выполняются", - приводят западные СМИ слова генсека ООН во время его общения с журналистами в ООН.

"Настоятельно призываю талибов выполнять обещания, данные женщинам и девочкам, и выполнять свои обязательства в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом", - добавил он.

В августе боевики движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. При этом талибы заявили, что девочки и мальчики, а также мужчины и женщины не могут находиться в одном кабинете при обучении в школах и университетах.