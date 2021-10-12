Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Microsoft заявили, что хакеры из Ирана угрожают оборонным компаниям США, Израиля и ЕС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Microsoft заявили, что связанные с Ираном хакеры с июля угрожают оборонным компаниям из США, Евросоюза и Израиля. Об этом корпорация написала на своем сайте.

По данным Microsoft, злоумышленников интересуют технологии связанные с беспилотниками, спутниками и системами связи. При этом компания указала, что большинство атак были предотвращены и хакерам удалось скомпрометировать пароли только 20 фирм.

В Microsoft добавили, что под угрозой взлома также оказались системы нескольких компаний в сфере морских и грузовых перевозок, ведущих бизнес на Ближнем Востоке. В корпорации считают, что Иран пытается получить доступ к коммерческим спутниковым снимкам и планам поставок, чтобы компенсировать недостатки своей развивающейся системы связи.

Ранее аналитики Microsoft пришли к выводу, что за 58% совершенных при поддержке государств кибератак стоит Россия. Подсчеты проводились на основе собственных данных компании о кибератаках в мире. За 2020-2021 годы, по информации Microsoft, на втором месте по количеству атак оказалась КНДР: доля ее кибератак выросла с примерно 11% до 23%. Доля кибератак, связанных с КНР, сократилась с 12% до 8%, однако в компании отметили, что степень их успешности достигла 44%.

Microsoft США Израиль Иран

Новости по теме

Новости

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Переводчик, спасший Байдена от талибов в 2008 году, смог покинуть Афганистан

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможность проведения "нормандского" саммита

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке закроется 21 октября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });