Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два человека погибли в результате падения самолета в Калифорнии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли и повреждены несколько домов в результате крушения двухмоторного самолета в городе Санти (штат Калифорния), сообщают американские СМИ.

"У нас действительно есть несколько подтвержденных жертв, мы точно не знаем, сколько их", - заявил заместитель начальника пожарной охраны города Санти Джастин Мацусита.

"Мы знаем, что по крайней мере двое подтверждены", - отметил он.

Мацусита добавил, что неясно, сколько человек находились на борту рухнувшего самолета Cessna 340A. "Мы считаем, что травмы, полученные теми, кто был на борту, несовместимы с жизнью", - заявил он.

Между тем компания доставки UPS сообщила, что среди погибших ее сотрудник - водитель грузового автомобиля, в который врезался рухнувший самолет.

В свою очередь, заместитель начальника пожарной охраны города Санти заявил, что сотрудники экстренных служб ищут пострадавших и определяют степень ущерба домам.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что самолет потерпел крушение около 12:14 по местному времени.

"Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование. NTSB будет отвечать за расследование и предоставит дополнительные обновления", - сообщили в FAA.

Санти Калифорния США

Новости

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Переводчик, спасший Байдена от талибов в 2008 году, смог покинуть Афганистан

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможность проведения "нормандского" саммита

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке закроется 21 октября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });