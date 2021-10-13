Премьером и главой администрации президента Киргизии назначен Акылбек Жапаров
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил нового председателя кабинета министров страны, сообщает пресс-служба главы государства в среду.
"Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Акылбек Жапаров назначен председателем кабинета министров Киргизии - руководителем администрации президента республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении.
В среду парламент Киргизии дал согласие на назначение нового состава кабинета министров страны во главе с Акылбеком Жапаровым.