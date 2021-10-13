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Премьером и главой администрации президента Киргизии назначен Акылбек Жапаров

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил нового председателя кабинета министров страны, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

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"Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Акылбек Жапаров назначен председателем кабинета министров Киргизии - руководителем администрации президента республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении.

В среду парламент Киргизии дал согласие на назначение нового состава кабинета министров страны во главе с Акылбеком Жапаровым.

Киргизия Акылбек Жапаров

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