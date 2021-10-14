Делегация талибов проведет переговоры в Анкаре

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Амир Ханом Моттаки отбыла в Анкару, сообщил в четверг утром пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

По его словам, визит осуществляется по официальному приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Делегация проведет переговоры с высокопоставленными представителями Турции по вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал Балхи в твиттере. "Будет рассмотрен ряд вопросов по улучшению отношений, сотрудничеству в сферах торговли, гуманитарной помощи, миграции и авиатранспорту", - отмечается в сообщении.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило почти все провинции страны, взяв 15 августа без боя столицу - Кабул. 7 сентября талибы обнародовали состав своего временного правительства, который полностью состоит из представителей движения, причем часть членов кабмина находится под санкциями ООН и США за причастность к террористической деятельности. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одним из государств мира.