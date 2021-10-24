Сирийский военный погиб при обстреле в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил о гибели сирийского военнослужащего в результате обстрела Идлибской зоны деэскалации в воскресенье.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Сфухон по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелланджа, погиб один военнослужащий сирийской армии", - заявил на брифинге заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). В провинции Идлиб зарегистрировано 6 обстрелов, в провинции Алеппо - 3 обстрела, в провинции Латакия - 1 обстрел.