Президент Венесуэлы Мадуро направил письмо Путину

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Лидер Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо президенту России Владимиру Путину, сообщил министр промышленности и национального производства Боливарианской республики Хорхе Арреаса.

"В рамках заседания я воспользовался возможностью и торжественно вручил господину Борисову письмо президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, а также письмо вице-президента Венесуэлы своему партнеру господину Борисову", - сказал Арреаса журналистам в Москве в пятницу после заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

Он не сообщил других деталей.

С российской стороны заседание межправительственной комиссии провел вице-премьер Юрий Борисов.