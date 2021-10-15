Проект набора "Баба-яга" для Lego не прошел конкурс

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Проект набора "Баба-яга", который российский художник Артем Бизяев создал для конкурса Lego, не попал в список победителей.

Победителями конкурса Lego Ideas First 2021 стал проект набора с джазовым квартетом, а также концепция по мотивам сериала "Офис". Третий проект на основе сказки о Белоснежке и семи гномах будет еще раз пересмотрен жюри, после чего будет принято решение, станет ли компания запускать набор в производство.

Всего в конкурсе участвовали 57 работ. На этапе отбора проект Бизяева за 16 часов набрал 10 тысяч голосов фанатов Lego, необходимые для участия в конкурсе.

Конструктор по задумке представлял собой избушку на курьих ножках с гнездом вороны на крыше. В числе персонажей были не только Баба-яга, но еще и Василиса Премудрая, кота Баюн и лягушонок Вова.