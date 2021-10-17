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Власти Венесуэлы приостановили диалог с оппозицией после выдачи США их спецпосланника

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы приостанавливают переговоры с оппозицией, которые должны были начаться в Мехико в воскресенье, после экстрадиции в США из Кабо-Верде венесуэльского бизнесмена и дипломата Алекса Сааба. Об этом, как сообщает Infobae, объявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавляющий делегацию на переговорах.

Как пояснил Родригес, венесуэльские власти временно отказываются принимать участие в переговорах в знак протеста "против зверской агрессии" в отношении Алекса Сааба.

В официальном заявлении властей Венесуэлы отмечается, что Сааб входил в делегацию, которая ведет переговоры с оппозицией в Мексике, а также имел дипломатический статус.

"Как известно, Алекс Сааб является постоянным представителем нашего правительства на переговорах с венесуэльской оппозицией, которые проходит в Мексике благодаря содействию Королевства Норвегия и сопровождению Российской Федерации и Королевства Нидерланды, с которыми это преступление также подрывает надлежащее развитие переговоров", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в субботу власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он занимает должность спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе, однако власти США считают правительство Мадуро нелегитимным и потому не признают за Саабом права на дипломатическую неприкосновенность.

Сааб был задержан в соответствии с выданным США ордером в 2020 году в аэропорту в Кабо-Верде, когда его самолет, летевший из Ирана в Венесуэлу, остановился для дозаправки на острове Сал.

8 сентября 2021 года Конституционный трибунал Кабо-Верде одобрил экстрадицию Сааба в США.

Венесуэла США Кабо-Верде Алекс Сааб

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