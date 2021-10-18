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Афганский политик сообщил о попытках ИГ вербовать молодежь в стране

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Филиал террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ) предпринимает попытки укрепить свои позиции на севере и востоке страны и пытается вербовать молодежь в этих регионах, заявил экс-председатель комитета по обороне в палате представителей Афганистана Мир Хайдар Афзали.

"Самые опасные члены "Исламского государства", арестованные в прошлом афганскими силами, были освобождены из тюрем, и теперь они призывают молодых людей сотрудничать с ними", - написал Афзали в твиттере.

Ранее ряд афганских экспертов отмечали, что в ходе захвата талибами (представители запрещенного в РФ террористического движения "Талибан") Афганистана на фоне вывода войск США и НАТО из страны были освобождены заключенные тюрем, среди которых оказались также сотни сторонников ИГ.

По словам Афзали, у ИГ пока нет лучшего вооружения и лучших условий, но, отметил он, ситуация может измениться в будущем.

Похоже, что с экстремизмом в Афганистане пока не удается покончить, отметил политик.

Хроника 18 июля – 18 октября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан

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