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МИД Турции вызвал послов 10 стран из-за призывов в поддержку правозащитника

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - МИД Турции вызвал послов 10 стран в связи с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу, сообщает во вторник турецкое издание "Дейли Хюрриет" со ссылкой на дипломатические источники.

В частности, по их данным, во внешнеполитическое ведомство были вызваны дипломатические представители Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и США после того, как в твиттерах дипмиссий этих стран были размещены призывы к освобождению Кавалы.

"Заявления дипломатов, которые работают в нашей стране, призванные повлиять на турецкую судебную систему, неприемлемы", - приводит газета заявление пресс-секретаря правящей "Партии справедливости и развития" Омера Челика.

Он подчеркнул, что Турция является суверенным правовым государством, и ее судебная система независима.

Министр юстиции Абдулхамит Гюль заявил, что дипломаты обязаны уважать судебную систему страны, в которой они работают. "Согласно нашей конституции, ни один посол не может давать советы нашим судам или приказывать им делать что-либо", - сказал он.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал высказывания послов "неприемлемыми".

Турецкий предприниматель, правозащитник и меценат Осман Кавала был арестован в 2017 году по обвинениям, связанным с протестами против вырубки лесов в парке Гези, которые проходили в Турции в 2013 году. Его оправдали по этому делу, а затем предъявили обвинения в участии в попытке госпереворота в 2016 году.

Турция Осман Кавала

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