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Эрдоган пригрозил выслать из страны послов 10 стран за поддержку турецкого оппозиционера

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что выдворит из страны послов десяти западных стран, которые ранее выступили в защиту 64-летнего Османа Кавалы - родившегося в Париже турецкого филантропа и активиста, находящегося с 2017 года в заключении в Турции без вынесенного приговора, сообщает в четверг французский телеканал France 24.

"Касается ли это вас, задавать уроки Турции на ее собственной территории? Кто вы вообще такие?" - заявил Эрдоган.

"Я сказал министру иностранных дел, что мы не можем позволить себе такую роскошь - принимать их (этих послов - ИФ) в нашей стране", - приводит телеканал слова Эрдогана.

France 24 напоминает, что в понедельник послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы". Они отметили, что продолжающееся задержание активиста "бросает тень" на Турцию.

Во вторник послы этих десяти стран были вызваны в МИД Турции.

64-летний турецкий филантроп и активист из Парижа Осман Кавала с 2017 года находится в тюрьме в Турции без какого-либо обвинительного приговора. Против него выдвинуты обвинения в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Осман Кавала

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