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В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

По его данным, запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря был произведен из района портового северокорейского города Синпхо (провинция Хамген-Намдо). Отмечается, что запуск был обнаружен в 10:17 (4:17 по московскому времени).

"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов в настоящее время проводят тщательный анализ дополнительной информации", - говорится в сообщении JCS.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что во вторник Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

КНДР Южная Корея Японское море

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