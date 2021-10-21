Песков сообщил о технических разногласиях в переговорах по регистрации вакцины из РФ в ЕС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса в ЕС возникли технические разногласия, но они будут разрешены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, существуют определённые технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы наша вакцина была соответствующим европейским агентством зарегистрирована. Работа в этом плане ведётся", - сказал Песков.

По его словам, РФ рассчитывает, что эта работа будет завершена, и что "наша вакцина получит ту регистрацию, которую на самом деле она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно".

"Но по-прежнему ведомство европейское говорит о нехватке некоторой информации. В рабочем порядке наши ведомства занимаются этим. Поэтому сейчас речь идёт исключительно о технических формальностях, и они будут решены", - отметил он.

Ранее в четверг зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сертификация "Спутника V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA) до конца 2021 года невозможна, решение может быть принято лишь в I квартале 2022 года в случае предоставления регулятору необходимых данных до конца ноября.