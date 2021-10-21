Президент РФ назвал правильным вывод Байденом войск из Афганистана

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поступил правильно, что вывел американские войска из Афганистана, хотя он знал, что подвергнется нападкам за это решение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он, наверняка, понимал, может быть, он не знал в деталях, как это будет происходить, но понимал, что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки. Но он пошел на это, взял на себя ответственность", - сказал Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

Вместе с тем, говоря о том, как происходил вывод американских военных, он предположил, что "это можно было сделать иначе".

"Конечно, это так или иначе отражается на доверии к США, прежде всего, со стороны тех стран, которые ориентируются на Штаты как на союзника", - добавил Путин.

"Но, мне думается, что пройдет время, и все встанет на свои места. Ни к чему кардинальному это не приведет. Да, сегодня, на каком-то ближайшем этапе это как-то будет отражаться на взаимоотношениях с союзниками, но привлекательность страны все-таки зависит не от этого, а от экономической мощи", - подытожил он.

Напомним, что США завершили вывод своих войск из Афганистана в конце августа.