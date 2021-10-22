Число жертв пандемии COVID-19 приблизилось к 5 млн человек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 242 482 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 929 545 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 300 970 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 733 213.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 127 450. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 811 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 697 341 заболевший, из них умерли 604 679 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 734 421 315 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 634,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 260 человек, в Индии - 324, Бразилии - 2 819.