Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Косове и Метохии

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Двое российских дипломатов из канцелярии по связям с Россией в автономном крае Косово и Метохия в пятницу по распоряжению главы косовской администрации Вьосы Османи объявлены персонам нон грата, сообщает сербская радиостанция Б-92.

По данным радиостанции, причиной такого шага послужили действия дипломатов, направленные на нарушение безопасности и конституционного порядка самопровозглашенной Республики Косово.

Как отмечается, Османи написала в фейсбуке, что потребовала от главы внешнеполитического ведомства края Доники Гервалли принять меры, после чего и было принято соответствующее решение.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Большинство западных стран признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.