Экс-глава МВД Италии попал под следствие из-за препятствования высадке нелегалов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Итальянское правосудие открыло расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини по факту возможного препятствования высадке мигрантов со спасшего их судна, сообщает в субботу западная пресса.

Речь идет о событиях августа 2019 года, когда Сальвини предположительно использовал служебное положение для того, чтобы удержать 147 спасенных нелегалов на судне в море и помешать им высадиться на территории Италии.

Сам Сальвини заявлял, что это решение не было его собственным, а было согласовано с кабинетом министров, в том числе и с его тогдашним главой Джузеппе Конте.

Сторона обвинения между тем заявила, что свидетелями по этому делу приглашены Конте, нынешний министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе и глава МИД Луиджи Ди Майо.

В августе 2019 года группе нелегалов, спасенных членами команды судна испанской некоммерческой организации Open Arms, на протяжении шести дней не разрешали сойти на берег в Италии. При этом последующая инспекция судна указала на то, что все это время люди находились на нем в ужасных санитарных условиях.