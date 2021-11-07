Италия разрешила войти в порт Сицилии судну с 800 нелегалами на борту

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Спасательное судно немецкой гуманитарной организации Sea-Eye, на борту которого находятся более 800 спасенных нелегальных иммигрантов, после нескольких дней ожидания в море получило разрешение войти в итальянский порт Трапани на острове Сицилия, передает агентство Associated Press.

В ответ Sea-Eye поблагодарила итальянские власти за такое решение.

По данным AP, до этого команда судна Sea-Eye 4 в ходе нескольких операций подняла на борт около 400 человек. Затем, ранее на этой неделе, экипаж снял с тонувшей в Средиземном море деревянной лодки еще примерно 400 человек.

На борту Sea-Eye 4 оказались в том числе дети младше 10 лет и пять беременных женщин. Врачи оказали помощь 25 нелегалам, у которых были отмечены гипотермия, морская болезнь и высокое кровяное давление.

В начале судно направилось к итальянскому острову Лампедуза, однако местный центр содержания нелегалов оказался переполнен, и судно сменило курс.

По данным базирующейся в ФРГ гуманитарной организации Mission Lifeline, более 200 городов Германии изъявили желание принять нелегальных иммигрантов с борта Sea-Eye 4.

AP отмечает, что число нелегалов, пересекающих центральную часть Средиземного моря в надежде достичь Европы, в этом году выросло до более чем 54 тыс. человек. Однако этот показатель значительно ниже цифр за 2014 - 2017 годы, когда в год до берегов Италии добиралось примерно 120 - 180 тыс. нелегалов.