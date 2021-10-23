МИД РФ не увидел изменений в правовом статусе дипломатов, который вышлет Приштина

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В МИД России заявляют, что решение косовских властей о нежелательности пребывания в Косово двоих российских дипломатов, работающих в приштинской канцелярии российского посольства в Республике Сербии, не влечет последствий для их правового статуса.

"В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства", - говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

По всем признакам, отмечается в комментарии, "речь идет о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, ее конструктивной роли на Балканах".

22 октября двое российских дипломатов из канцелярии по связям с Россией в автономном крае Косово и Метохия были объявлены "персона нон грата" по распоряжению главы косовской администрации Вьосы Османи.

По заявлению Османи, причиной такого шага послужили действия дипломатов, направленные на нарушение безопасности и конституционного порядка самопровозглашенной Республики Косово.