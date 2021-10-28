Блинкен обсудил ситуацию в Судане с главой МИД страны

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Судана Мариам аль-Махди, сообщает представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Судана Мариам аль-Махди, чтобы узнать ее мнение о том, какие шаги могут предпринять Соединенные Штаты для поддержки суданского народа в его призыве к переходу к демократии под гражданским руководством в соответствии с Конституционной декларацией Судана", - говорится в сообщении Прайса, распространенном Госдепом.

Блинкен в очередной раз подтвердил, что США осуждают военный переворот в Судане и призвал к немедленному освобождению задержанных гражданских лидеров.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Сейчас он находится у себя дома, местонахождение других представителей власти неизвестно.

Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, а также о намерении сформировать ответственное правительство. По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

В ответ на призыв Хамдока выступить с мирными протестами на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь - есть жертвы и пострадавшие.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.