Грызлов заявил, что Украина две недели удерживает луганского наблюдателя СЦКК

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Украинская сторона продолжает незаконно удерживать наблюдателя Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), который является представителем Луганска, сообщил полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

"Киев продолжает удерживать наблюдателя СЦКК, представителя Луганска, преступно захваченного две недели назад. Представители ОБСЕ не предпринимают усилий, направленных на урегулирование ситуации", - сказал он журналистам по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

По словам Грызлова, захват представителя центра украинскими военными - это "грубейшее нарушение гарантий, предоставленных Украиной при содействии ОБСЕ". Грызлов также выразил недоумение, что ОБСЕ "никак не реагирует ни на фактический выход Украины из Мер по усилению перемирия, ни на подобные провокации".

Кроме того, он посетовал, что переговоры по всем остальным вопросам, в том числе по дорожной карте о всеобъемлющем мирном политическом урегулировании и открытию новых контрольных пунктов въезда/выезда в Луганской области, полностью заблокированы украинской стороной.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу запланировано на 10 ноября, сообщили журналистам в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики.

13 октября в ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины взяли в плен безоружного представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время мониторинга ремонтных работ в демилитаризованной зоне у населенного пункта Золотое. В Киеве заявили, что задержали военнослужащего, которого подозревают "в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины". По утверждению украинской стороны, у задержанного изъяли оружие и боеприпасы.