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Киев отказался прояснить ситуацию с применением беспилотника в Донбассе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Украинская сторона в ходе встречи Трехсторонней контактной группы проигнорировала просьбы представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прояснить ситуацию с применением беспилотного летательного аппарата "Байрактар", сообщил журналистам полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов.

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"Одним из вопросов на заседании Контактной группы было обсуждение вчерашних публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА "Байрактар" на Донбассе... Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией", - сказал он по итогам заседания.

При этом Грызлов отметил, что в начале заседания украинские представители сначала пытались уйти от ответа, а затем "подтверждали факт задействования БПЛА на Донбассе и наличие соответствующего приказа главнокомандующего Вооруженных сил Украины", однако ближе к концу заседания "стало известно об опровержении в СМИ министром обороны Украины Андреем Тараном факта боевого применения БПЛА "Байрактар".

Полпред РФ в Контактной группе назвал заседание "одним из самых напряженных и сложных за все время нашей работы" и констатировал продолжение эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения.

Украина Донбасс Борис Грызлов

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