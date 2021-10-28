ВОЗ потребуется $23 млрд на годовую программу вакцинации от COVID-19

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Для проведения программы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению вакцинами, тестами и лекарствами от коронавируса стран с повышенным риском (АСТ) на следующие 12 месяцев, до сентября 2022 года потребуется $23,4 млрд, подсчитали в ВОЗ.

На сайте организации говорится, что инициатива АСТ (The Access to COVID-19 Tools - Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) подразумевает "работу, направленную на ускорение сотрудничества и совместных усилий существующих организаций в целях прекращения пандемии".

"Это механизм сотрудничества, предназначенный для координации действий ключевых партнеров в целях скорейшего преодоления эпидемии за счет ускоренной разработки, справедливого распределения и массового выпуска диагностических средств, лекарственных препаратов и вакцин, что позволит в краткосрочной перспективе защитить системы здравоохранения и восстановить нормальную общественную и экономическую жизнь", - говорится в сообщении.